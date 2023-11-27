الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القمر يكتمل اليوم ويُصبح بدرا كامل الاستدارة.. الليلة

القمر
القمر

تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين، اكتمال القمر (بدر جماد الأول)، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرًا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتبلغ نسبة لمعانه 100 %.

ويبدوا لنا القمر كما لو كان بدرًا في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر؛ وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس، حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار، كما يُعرف أيضًا باسم القمر المتجمد والقمر المظلم.

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة. 

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