الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى ألمانى: الاقتصاد الروسى ينمو حاليا والألمانى يتقلص بسبب العقوبات

الاقتصاد الروسى
الاقتصاد الروسى

أكد عضو البرلمان الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا، ماركوس باكهيت، أن العقوبات ضد روسيا تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير.

ووفقًا له، أثبتت العقوبات المناهضة لروسيا أنها غير فعالة مطلقًا، لكنها خلقت مشاكل كبيرة للاقتصاد الألماني.

وأضاف باكهيت: "نرى أن الاقتصاد الروسي ينمو حاليًا، والاقتصاد الألماني يتقلص، قرار ألمانيا بالتخلي عن الغاز الروسي يلعب دورًا مهمًا في الوضع الحالي".

وتابع: "الصين والهند ودول أخرى تستفيد من العقوبات، الاستيراد السخيف للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا أمر ضار ليس فقط بالبيئة، ولكن أيضًا "بجيوبنا".

كما أشار إلى أن حزبه يعارض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفًا: "لا أعتقد أن قرار الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر جيد".

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 12% من الأصوات (83 من أصل 736 مقعدًا في البوندستاج)، ولا يحتل الحزب المرتبة الثانية في جدول شعبية الأحزاب السياسية الألمانية، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

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