مبعوث الرئيس الفرنسي لـ"القاهرة الإخبارية: كان يجب على ماكرون الذهاب لتل أبيب لتقديم التعازي

قال السفير برتران بيزانسنو، مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، أن الرئيس الفرنسي ماكرون، أصيب بصدمة كبيرة بسبب هجوم حماس على إسرائيل، الأمر الذي دفعه لزيارة تل أبيب لتقديم التعازي مثلما فعل في لبنان.

وأشار مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط، خلال لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الهجمات الإرهابية على المدرسين في فرنسا أثرت على الرأى العام.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط للقاهرة الإخبارية، أن أكبر جالية عربية في أوروبا وأكبر جالية يهودية في أوروبا موجودتان في فرنسا.