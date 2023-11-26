الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمزي عودة: إسرائيل ستضرب خان يونس بعد الهدنة مما سيشعل المنطقة

خان يونس
خان يونس

قال رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنه يرى أنه سيتم تمديد الهدنة وحماس أبدت رغبتها في تمديدها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن تمديد هدنة لعدة أيام للانتهاء من جميع الأسرى المدنيين بشكل أو بأخر، مشيرًا إلى أن  إسرائيل جادة في تحقيق هدفها في محرقة الشعب الفلسطيني بدأوا فيها من الجنوب وبعد الهدنة سيضربوا خان يونس، والذي به النازحين من شمال غزة وهذا الموضوع سيشعل المنطقة والمشكلة الأساسية لها علاقة بالجهود الرامية لتحقيق الهدنة.

إسرائيل ستقوم بإعادة ضرب قطاع غزة 

وتابع، أن إسرائيل ستقوم بإعادة ضرب قطاع غزة إلا في حالة واحدة هي عمل خطة سياسية للأطراف الإقليمية، وهي مصر والأردن وبين حماس لوقف هذه الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقول لشعبها إنها لن تهدأ إلا بعد تفكيك المقاومة وفرض سيطرتها على قطاع غزة.

رمزي عودة إسرائيل خان يونس شمال غزة حماس تمديد الهدنة

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