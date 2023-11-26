السفير محمد حجازي: دور مصر في القضية الفلسطينية يتمتع بالمصداقية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والولايات المتحدة كان سببا لوقف العدوان على غزة والوصول للهدنة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" أن هناك تغير في الرأي العام الشعبي بالعالم، الأمر الذي ساهم في توضيح الصورة للحكومات الغربية.

وأوضح أن يوم الثلاثاء القادم سيكون وزير الخارجية سامح شكري، ممثلًا لمصر في جلسة مجلس الأمن الوزارية التي دعت إليها الحكومة الصينية، مؤكدًا أن الجهود متواصلة لوقف العدوان وإطلاق النار في غزة.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن دور مصر مقدر ويتمتع بالمصداقية، من أجل تعميم السلام في المنطقة العربية، وتحقيق السلام للشعب الفلسطيني.