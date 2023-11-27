للمرة الثالثة.. الرياضة تكثف سلسلة ندوات عن مكافحة المنشطات للأبطال

أقيم اليوم الأحد، الندوة الثالثة من سلسلة الندوات حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024، في إطار دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقد أقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور كلًا من الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور حسين السمري رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو اللجنة العلمية، وإيمان جمعة، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، لمكافحة المنشطات والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية والدكتور أحمد حمدي، مدير عام المنتخبات القومية والدكتور سعيد حسب الله، مدير عام علم النفس الرياضي.

كما حضر الندوة 220 من الأبطال يمثلون عدد ٩ اتحاد رياضي وهم: ” التجديف والمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال والتايكوندو والخماسي الحديث والترايثلون والرجبي والقوس والسهم ".

وحضر الندوة لفيف من الأساتذة والمختصين بمجال مكافحة المنشطات، وكانت المحاضرة الأولي تحت عنوان “نظرة عامة عن المنشطات وحقوق وواجبات اللاعب وبرنامج Adel التعليمي الخاص بالوكالة الدولية” وألقاها دكتور كريم صلاح، مدير إدارة التعليم بالمنظمة والمحاضرة الثانية بعنوان “عواقب انتهاك قواعد المنشطات” وألقاها محمود عاصم، المدعي العام بالمنظمة والمحاضرة الثالثة بعنوان “التغذية السليمة للرياضيين” وألقاها دكتور حمدي أمين، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية.



وخلال المحاضرات كان هناك مشاركات من كافة الحضور مع المحاضرين والدكتور كمال درويش

وعقب أنتهاء المحاضرات تم توزيع شهادات تقدير علي الحضور.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تضع ضمن خطة أولوياتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات، من شأنها النهوض بالمنظومة الرياضية بما يتسق تمامًا مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالرياضة وصحة الرياضيين، ومعدلات اللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية واعتلاء منصات التتويج.



الجدير بالذكر عن عدد حضور الندوة الأولي ٣٠٠ لاعب ولاعبة وجهاز فني والندوة الثانية عدد ٢٥٠ لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري وطبي.