أستاذ علاقات دولية: عائلات المحتجزين ستضغط على نتنياهو لتمديد الهدنة

قال حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر وقطر وأمريكا يعملون لتمديد الهدنة بغزة، موضحا أن الشواهد تشير إلى أنه سيتم تمديدها لأربعة أيام ومجلس الحرب الإسرائيلي كان قد صرح بأنه يمكن تمديدها إلى 10 أيام.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يرى إمكانية تمديد الهدنة بنفس الطريقة 1 مقابل 3، مؤكدًا أنه لولا الجهود المصرية القطرية بالتنسيق مع أمريكا لكنا وصلنا لطريق مسدود وبالأمس كان هناك العديد من العراقيل التي كادت أن تذهب بهذه الهدنة ولكن ما قامت به مصر باعتبارها وسيطا محوريا وسعيها لتمديدها وخفض التصعيد والتوترات تم إزالة العراقيل.

حكومة نتنياهو تتعرض لضغوط شديدة

وتابع أن حكومة نتنياهو تتعرض لضغوط شديدة بعد الإفراج عن جزء من المحتجزين من قبل أهالي لأنهم سيضغطون عليه للإفراج عن باقي أبنائهم.