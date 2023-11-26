الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

“حماس”: نرغب فى تمديد الهدنة إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى

حماس
حماس

أعلنت "حماس" عن أنها تسعى إلى تمديد التهدئة إلى ما بعد فترة الأربعة أيام الأولى من أجل ضمان إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.

وتم إطلاق سراح 117 سجينًا فلسطينيًا حتى الآن، ومن المتوقع إطلاق سراح حوالي 40 سجينًا غدًا، لكن لدى إسرائيل قائمة تضم 150 سجينًا آخرين يمكن أن تطلق سراحهم في سياق هدنة ممتدة.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تعرب فيها حماس رسميًا عن رغبتها في تمديد الهدنة بعد يوم الإثنين.

ومع كل يوم إضافي من توقف القتال، سيكون لزامًا على حماس إطلاق سراح عشرة رهائن آخرين.

وينص الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي على أنه يمكن تحديده بحد أقصى 10 أيام والإفراج عن 300 سجين قبل أن يتطلب تصويتًا جديدًا من قبل الوزراء.

حماس إسرائيل

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