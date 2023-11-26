أمير قطر يشكر الرئيس السيسى: نقدر التعاون المثمر بين فريقى عمل بلدينا لتحقيق الهدنة فى غزة

وجه أمير قطر، تميم بن حمد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود المصرية القطرية التي قادت إلى الهدنة في قطاع غزة.

وقال الأمير تميم في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "شكرًا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عاليًا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".

وكان الرئيس السيسي قد وجه مساء الأحد، الشكر والتقدير إلى الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».