الإعلام العبري: حركة حماس ستفرج غدا عن 11 إسرائيليا آخرين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، نقلا عن مصدر سياسي، أن حركة حماس ستفرج غدا عن 11 إسرائيليا اخرين.

وسبق وأعلنت حركة حماس أنها تسعي لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

جيش الاحتلال: نعمل مع الوسطاء لإعادة باقي المحتجزين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استلام المتجزين اليوم وتم تحويل بعضهم إلى المستشفى، مؤكدا أن العمل طويل ولم يتم إنهاء المهمة حتى إعادة جميع المحتجزين لدي حماس.

وأعرب المتحدث بإسم جيش الاحتلال، استعداد قوات الاحتلال لمواصلة الحرب ومواصلة الاستعدادات للحصول على العتاد.

وأشار جيش الاحتلال إلي مواصلة العمل لجمع المعلومات الاستخباراتية بشأن المحتجزين لدي حماس، مؤكدا أن أجهزة أمن الاحتلال ما زالت تحاول الوصول إليهم.

وأضاف جيش الاحتلال إلي أن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء من أجل استعادة مزيد من المحتجزين.

العشائر الفلسطينية تشكر مصر وقطر لجهودهم في إتمام الهدنة الإنسانية في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، عن شكرها لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، على جهودهم في إتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وعبر عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان له مساء اليوم وصل للدستور نسخة منه، عن امتنان الشعب الفلسطيني بالدور الذي لعبته مصر، وقطر في إنجاح الهدنة المؤقتة والتي أوقفت خلالها سفك دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مفوض عام العشائر الفلسطينية، إن الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة يتطلع إلى دعم سياسي وإنساني قوي من الأشقاء في الدول العربية لوقف العدوان على قطاع غزة.