الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات بالقليوبية

اسعاف لنقل الجثة
اسعاف لنقل الجثة

لقى شاب مصرعه على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما، فقاموا بالتعدى عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى لقى وافته المنية بعزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد مصرع شاب يدعى أحمد بدوى إثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى أردوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما اختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزويرو 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص ومواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.

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