سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية فى قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثان بنها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة استولى على المبلغ وفر هاربًا، وتم ضبطه وأرشد عن المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فني بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لحارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعة داخل حقيبتين.

وجرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كشفت مديرية أمن القليوبية غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إخطارًا من مديرية أمن القليوبية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم، وبين عدد 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة و"فرد محلى" وسلاحًا أبيض "مطواة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتان، مطواة"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.