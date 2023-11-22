الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط المتهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالقليوبية فى قبضة الأمن

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض سرقة مبلغ مليون و700 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بشركة لنقل الأموال بدائرة قسم ثان بنها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس أمن بذات الشركة استولى على المبلغ وفر هاربًا، وتم ضبطه وأرشد عن المبلغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فني بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لحارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعة داخل حقيبتين.

وجرى تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما كشفت مديرية أمن القليوبية غموض مصرع شخص وإصابة 4 آخرين وصلوا لمستشفى الخانكة العام ادعاء مشاجرة مع آخرين بالأسلحة النارية والبيضاء، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إخطارًا من مديرية أمن القليوبية، يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول 5 أشخاص مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم، وبالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم، وبين عدد 3 آخرين جميعهم مقيمون بشبين القناطر وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين طبنجة و"فرد محلى" وسلاحًا أبيض "مطواة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتان، مطواة"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين والتصريح بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن حالة المصابين.

نقل اموال حارس أمن سرقة أموال امن القليوبية مدينة بنها واقعة سرقة

مواد متعلقة

السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل 2 في كفر شكر بالقليوبية

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب فى كفر شكر بالقليوبية

جامعة بنها تفوز بثلاث مراكز فى بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 961 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

المشدد 5 سنوات لعامل شرع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية

محافظ القليوبية يتفقد قافلة "راعى مصر" الطبية

أهالي القليوبية نشكر الرئيس السيسي على توفير 497 منفذًا للسلع الغذائية

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى من النساء والأطفال الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

بعد 8 سنوات داخل سجون الاحتلال.. أبرز المعلومات عن الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص

تجدد القتال أم وقف دائم لإطلاق النار.. مخططات إسرائيل لغزة بعد الهدنة

ضبط حارس عقار وعاطل سرقا عملات أجنبية من شقة بالحدائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها

جيش الاحتلال يُعلن مقتل قائد فريق فى لواء جولانى بغزة