وليد عبد الرحمن : يسترد 40 فدان أملاك الدولة بالفشن الجديدة

قام المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى رئيس جهاز مدينتى الفشن الجديدة وملوى الجديدة، بشن حملة مكثفة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة لاسترداد أراضي أملاك الدولة وذلك اليوم الأحد.

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وأوضح المهندس وليد عبد الرحمن ، أن تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع اللواء حاتم ترك نائب مدير شرطه التعمير بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة والعميد شعبان عباس مدير شرطه التعمير وجهة قبلي ومجموعة من ضباط النظام والبحث من إدارة شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بني سويف وإدارة الأمن بالجهاز ولجنة لإزالة المخالفات للقضاء على وضع الأيدي على أراضي الدولة.



التفاصيل الكاملة لاستراد أملاك الدولة بمدينة الفشن وفقا للقانون

وأكد المهندس وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالحرص على إعادة أملاك الدولة بالمدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنميتها، مؤكدًا بضرورة التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للقانون للنيابة العامة.

وأوضح المهندس وليد رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات الصادر لها ٤ قرارات وزارية بمساحة تقريبية 40 فدان داخل كردون المدينة من أملاك الدولة. القرارت أرقام 646 لسنة 2022 وقرار رقم 909 لسنة 2023 وقرار 156 لسنة 2023 وقرار رقم 369 لسنة 2021.



أهم القرارات اتخاذ لتنفيذ ازالة التعديات

وأضاف المهندس وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز، أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات والحشائش والأشجار وأحواض مياه ومبانى ، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال لحملات الإزالة السابقة واسترداد الأراضي.

وشدد المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة وملوى الجديدة أنه لا يوجد أي تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.