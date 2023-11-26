أحمد العوضى: الرئيس السيسي الأجدر لقيادة الوطن

قال أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجدر في قيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة المحيطة بمصر من جميع حدودنا لأنه ضحي وبذل جهود كبيرة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة بداية من انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وكان سبب نجاحها ولولا انحياز القوات المسلحة لهذه الثورة العظيمة لما نجحت ولا يمكن أن نحصر إنجازات الرئيس في مؤتمر واحد التي يأتي علي رأسها المشروع الأعظم حياة كريمة بتكلفة أكثر من 700 مليار جنيه.

الأمن القومي المصري

وأشار العوضي إلى أن هناك تحديات تحيط بمصر من كل ناحية ومؤامرات كثيرة تحيط بنا ولكن الرئيس السيسي استطاع أن يحافظ علي الأمن القومي المصري، من خلال رؤيته الثاقبة لتطوير الجيش بأقوي الأسلحة لأن الوطن لابد من قوة تحميه، وأعاد للدولة عزتها وكرامتها فمصر كانت مصنفة عقب 2011 بأنها دولة غير مستقرة وأصبحت الآن دولة راسخة وقوية ويكفينا أننا قاومنا تهجير الفلسطينيين، وفرضنا رأينا وكلملتنا في منع تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة لفرض رأينا بمرور كل المساعدات عبر معبر رفح فمطلوب مننا جميعا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى عرفانا وتقديرا لما قدمه لهذا الوطن لأنه الأقدر والأجدر لقيادة الدولة المصرية.

وعقدت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا على كورنيش مدينة مرسى مطروح، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

ومشاركة ممثلين من تحالف الحملة الرسمية للرئيس السيسي، من أحزاب مستقبل وطن، ومصر أكتوبر، حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والامانات النوعية، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.