خالد جلال ناعيًا الفنان طارق عبدالعزيز: الحزن عميق يا طارق

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان طارق عبدالعزيز، الذى رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، عقب تعرضه لأزمة صحية.

خالد جلال ناعيًا طارق عبدالعزيز: الحزن عميق يا طارق

وقد نعى المخرج خالد جلال صديق العمر الفنان طارق عبدالعزيز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "العزيز الغالي صديق العمر طارق عبدالعزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي الطيب".

يشار إلى أن الفنان طارق عبدالعزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي، بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيلم القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبدالعزيز مشاركته في مسلسل "أعمل إيه" إخراج خالد الحلفاوي.

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز دخوله قسم الطوارئ، وهو في حالة حرجة، رفقة نجله، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تمامًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان قد سقط قبل نقله إلى المستشفى، وأصيب ببعض التشنجات أثناء تصويره أحد مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين"، بقيادة المخرج طارق رفعت.

وكان قد أجرى الفنان طارق عبدالعزيز جراحة في القلب، شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": "اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".