الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان تشييع جثمان الفنان طارق عبدالعزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

كشف الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن موعد جنازة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز.

وقال عادل إن الفنان سوف يشيع جثمانه إلى مثواه الأخير غدًا الإثنين، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد الوسط الفني حالة من الصدمة والحزن عقب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في لوكيشن تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، الذي كان يشارك فى بطولته بجانب كل من شريف منير، ورانيا يوسف.

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز دخوله قسم الطوارئ، وهو في حالة حرجة، رفقة نجله؛ حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، ثم توقفت عضلة القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة. 

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