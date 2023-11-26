دقائق داخل الطواريء.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

حالة من الصدمة والحزن يشهدها الوسط الفني، بسبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين، الذي كان يشارك فى بطولته بجانب كلا من النجم شريف منير، والنجمة رانيا يوسف.

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبد العزيز

شهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبد العزيز، دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، رفقة نجله، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

سقط أثناء تصوير مسلسل وبقينا اتنين وأصيب بالتشنجات

وكان قد سقط قبل نقله إلى المستشفى، وأصيب ببعض التشنجات، أثناء تصويره أحد مشاهده فى مسلسل وبقينا اتنين، بقيادة المخرج طارق رفعت.

وكان قد أجرى الفنان طارق عبد العزيز، جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك": “اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق”.

وأضاف طارق عبد العزيز: “وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي”.

طارق عبد العزيز

تخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

طارق عبد العزيز دفعة خالد صالح وهو صديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي والمؤلف أحمد عبد الله

بدأ حياته الفنية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب.

من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي

شارك مع عمرو دياب في فيلمين هم طول الليالي عام 1999 والقصة في كلمتين عام 2000.