الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماة الوطن" بالمنيا ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

المؤتمر الجماهيرى
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا

ينطلق بعد قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد  والذى ينظمه  حزب حماة الوطن بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور القيادات التنفيذية للحزب بمحافظة المنيا، وكذلك مسؤلين من الحملة الرئاسية للمرشح السيسى، بالإضافة إلى رجال الدين، وعدد كبير من الشباب وأهالى مركز سمالوط شمال المنيا. 

واحتشد المئات من أهالى المنيا ومركز سمالوط بالسرادق المقام على ترعة الصفصافية بسمالوط، والذين توافدوا مبكرا للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الأغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. 

يذكر أن محافظة المنيا، شهدت الأيام الماضية مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة المنيا.

المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا

المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحماة وطن بالمنيا
حزب حماة الوطن سمالوط المحافظة المنيا السيسي

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