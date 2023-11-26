الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني.. عودة بيلينجهام

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رامون دي كارنازا، معقل فريق قادش.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني، فشهد عودة الإسباني جود بيلينجهام للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود الهجوم الثنائي براهيم دياز وخوسيلو ماتو، في ظل تواجد البرازيلي رودريجو جوس على مقاعد البدلاء، بعد شكوك حامت حول إمكانية غيابه عن المباراة.

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - خوسيلو ماتو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: دييجو بينيرو - فران - ديفيد ألابا - رودريجو جوس - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - ماريو مارتين - نيكو باز - جونزالو

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البرازيليان فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، التركي أردا جولر، البلجيكي تيبو كورتوا، الإسباني كيبا أريزابالاجا، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة جيرونا، فيما يأتي قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ريال مدريد قادش الدوري الاسباني تشكيل ريال مدريد جود بيلينجهام

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول: هدف لكل فريق في مباراة توتنهام وأستون فيلا

فيفا يدعم إنشاءات وملاعب وأكاديميات الكرة بموريتانيا بـ 11 مليون دولار

يورجن كلوب: "صلاح تطور كثيرًا.. أتمنى أن يستمر معنا"

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

من هو البرتغالي باولو مينزيس المرشح لتدريب الزمالك؟

150 هدفا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

ملك المواعيد الكبيرة.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتى؟

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟