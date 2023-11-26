تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني.. عودة بيلينجهام

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رامون دي كارنازا، معقل فريق قادش.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني، فشهد عودة الإسباني جود بيلينجهام للمشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود الهجوم الثنائي براهيم دياز وخوسيلو ماتو، في ظل تواجد البرازيلي رودريجو جوس على مقاعد البدلاء، بعد شكوك حامت حول إمكانية غيابه عن المباراة.

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: براهيم دياز - خوسيلو ماتو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: دييجو بينيرو - فران - ديفيد ألابا - رودريجو جوس - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - ماريو مارتين - نيكو باز - جونزالو

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البرازيليان فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، التركي أردا جولر، البلجيكي تيبو كورتوا، الإسباني كيبا أريزابالاجا، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة جيرونا، فيما يأتي قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.