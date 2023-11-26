كيف تناولت برامج مرشحي الرئاسة أوضاع المصريين الاجتماعية؟ (إنفوجراف)

4 أيام تفصلنا عن ساعة الصفر لموعد الاقتراع على الاستحقاق الانتخابي، حيث تحرص الهيئة الوطنية على توفير ضمانات نجاح هذا العُرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وحدّدت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023، و3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، ويأتي يوم 13 ديسمبر كموعد لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، على أن يكون يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

«الدستور» رصدت من واقع البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية رؤيتهم للأوضاع الاجتماعية للمواطنين وكيفية العمل على تحسين أحوالهم المعيشية .

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة:

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامه، إطلاق معاش للعمالة غير المنتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن وزيادة المعاشات والأجور سنويا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل، واستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير بقدر الامكان.

كما تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنيه بعد عام أي عام 2025-2026 للعاملين بالدولة والضغط علي القطاع الخاص من أجل تطبيق هذا القرار، وإعلان تسعير للمنتجات ووضعها على كافة المنتجات، وتخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين وتسريع إجراءات الافراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الاساسية للمواطنين وجعلها دائما ذات أولية للإفراج الجمركي.

المرشح الرئاسي فريد زهران:

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة من المنح والهبات إلى التمكين الهادف لرفع مستوى جودة الحياة، وتطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعي بشكل آمن ومربح وإقرار الحد الأدنى للمعاش مع ربط الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية بمستوى التضخم ومنظومة الأجور وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المنظومة التعليمية وعلى رأسهم المعلِّم بما يتلاءم مع مكانتهم.

كما تضمن البرنامج الانتخابي، تحسين أحوال المزارعين والفلاحين من خلال التطوير الذي ستقوده الدولة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، وإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم خلال العام الأول 2024؛ لتعزيز التخطيط للتنمية في المناطق النائية والأكثر فقرًا.

المرشح الرئاسي حازم عمر:

تضمن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، وجود استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات من خلال عدة محاور واستحداث نظم حوكمة رشيدة في استراتيجيات الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج حماية شاملة ضد التأثيرات السلبية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم شبكات حماية اجتماعية تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية وكبار السن.

كما تضمن البرنامج الانتخابي، الاهتمام بذوي الاحتياجات ووضع برامج للرعاية والتمكين، وخطة لدعم منظمات المجتمع المدني والأهلي، وحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بتخفيض الضرائب عليها بنسب من 15 لـ25%، وإلغاء الجمارك عن السلع الاساسية المستوردة.