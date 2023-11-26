الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية| وعود فريد زهران لتحسين أحوال المواطنين من واقع برنامجه الانتخابى

فريد زهران
فريد زهران

كشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران أن فلسفة السياسة الاجتماعية للمرشح الرئاسي تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

رفع مستوى جودة الحياة

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، فى برنامجه الانتخابي، إن مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج تتمحور حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية.

وأضاف زهران أن الآليات التنفيذية للبرنامج تعتمد على التحديث الشامل لشبكات العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية والضمان، مشيرًا إلى أنه يولي أهمية استثنائية وخاصة لتمكين المرأة والشباب؛ باعتبارهما مظلَّتَيْ تنمية قدرات الإنسان المصري. 

ولفت إلى أنه سيعمل على تطوير عمل الإدماج المجتمعي، بأشكاله المختلفة، لذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية كبار السن، والمتعافين من الإدمان.

وفيما يخص التعليم تضمن البرنامج الانتخابي لزهران التزامه بزيادة مُخصَّصات التعليم وفقًا للنِّسَب الدستورية التي أقرَّها الدستور المصري، وبوضع برنامج قومي مستدام يهدف إلى النهوض بالمجتمع في خلال السنوات العشر المقبلة، كما تعهَّد بإطلاق برنامج وطني لتعزيز قدرات الطالب المصري علميًّا.

وتعهَّد زهران بتبنِّي خطَّة تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المنظومة التعليمية، وعلى رأسهم المعلِّم، بما يتلاءم مع مكانتهم.

وفى محور الصحة، تضمن برنامج زهران الانتخابي التزامه برفع الإنفاق على الصحة إلى النِّسَب الدستورية، وتوفير المخصَّصات المالية للصِّحَّة، وكذلك الالتزام بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطقم الطبية؛ وذلك لضمان توفير الكادر البشري.

وكذلك تحسين أحوال المزارعين والفلاحين، من خلال التطوير الذي ستقوده الدولة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية.

تطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعي

وفيما يخص التأمين الاجتماعي والمعاشات، تضمن البرنامج الانتخابي لزهران تطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعي بشكلٍ آمِنٍ ومُربح، مع ضمان تمثيل أصحاب المصلحة بمجالس الأُمَناء والإدارات المختصَّة بإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وكذلك إقرار الحد الأدنى للمعاش، مع ربط الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية بمستوى التضخم ومنظومة الأجور.

وأعلن عن التزامه بإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم خلال العام الأول 2024؛ لتعزيز التخطيط للتنمية في المناطق النائية والأكثر فقرًا، ورفع مستوى المساحة المأهولة من الأقاليم الأقل كثافة.

فريد زهران المرشح الرئاسي الاصلاح الاجتماعي البرنامج الإنتخابي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التأمين الاجتماعي

مواد متعلقة

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحرص على لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع لمشكلاتهم

فريد زهران: برنامجى يتضمن اتخاذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمى.. وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية

المرشح فريد زهران يعقد لقاءًا تنظيميًا موسعًا مع أعضاء حملته الانتخابية

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

المشدد 7 سنوات للبلوجر "أم زياد" بقضية الاتجار بالبشر.. والمحكمة توجه إنذارًا لأصحاب المحتويات الإلكترونية المُخلة

إيداع المتهم بقتل صاحب عربة كارو مستشفى الأمراض النفسية بالشرابية

انفجار مولد كهرباء فى بنك بالإسكندرية

علاقة حرام.. القصة الكاملة لقضية البلوجر"أم زياد"

محافظ المنوفية يسلم مشروعات صغيرة للشباب والمرأة المعيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل