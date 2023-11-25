حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحرص على لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع لمشكلاتهم

بدأ منذ قليل المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.



يأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.



وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، إن هذا المؤتمر يأتي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار العائلات بمركز أطفيح وهو واحد من عدد من المؤتمرات الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية والقطاعات الجغرافية.



وأضافت أن الحملة تحرص على لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع لأولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة لها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وذكرت أن حملة المرشح الرئاسي تهتم حزمة مختلفة من الأولويات حيث تضع المراكز الجغرافية المهمشة في أولوياتها التنموية إيماناً بالعدالة الاجتماعية وضرورة توزيع الثروة بما يخدم مصالح كل مصري، مشيرة إلى أنه يتزامن مع جولات المرشح تفاعل واسع بين النواب أعضاء الحملة والمواطنين لرفع هذه الطلبات من خلال المجالس النيابية ومناقشتها باستخدام مختلف الأدوات الرقابية والتشريعية.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى على مدار أيام متتالية، بحزب مستقبل وطن، وحزب حماة وطن، والدكتور علي الدين هلال، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

كما التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور علي الدين هلال، كونه أحد أهم الشخصيات العامة المؤثرة وصاحب خبرة سياسية لسنوات طويلة، من أجل ترجمة خبراته في صياغة حلول للتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى.

يذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة