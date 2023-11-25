الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحرص على لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع لمشكلاتهم

المؤتمر الانتخابي
المؤتمر الانتخابي

بدأ منذ قليل المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي المحتمل  فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه الانتخابي.


يأتي هذا المؤتمر الجماهيري استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.


وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسم حملة فريد زهران، إن هذا المؤتمر يأتي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وكبار العائلات بمركز أطفيح وهو واحد من عدد من المؤتمرات الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية والقطاعات الجغرافية.

 

txt

فريد زهران: برنامجى يتضمن اتخاذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمى.. وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية

txt

اليوم.. مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بأطفيح


وأضافت أن الحملة تحرص على لقاء أكبر عدد من المواطنين والاستماع لأولوياتهم ومشكلاتهم والنقاش معهم حول الحلول المطروحة لها في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران.

 

وذكرت أن  حملة المرشح الرئاسي تهتم حزمة مختلفة من الأولويات حيث تضع المراكز الجغرافية المهمشة في أولوياتها التنموية إيماناً بالعدالة الاجتماعية وضرورة توزيع الثروة بما يخدم مصالح كل مصري، مشيرة إلى أنه يتزامن مع جولات المرشح تفاعل واسع بين النواب أعضاء الحملة والمواطنين لرفع هذه الطلبات من خلال المجالس النيابية ومناقشتها باستخدام مختلف الأدوات الرقابية والتشريعية.

 

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى على مدار أيام متتالية، بحزب مستقبل وطن، وحزب حماة وطن، والدكتور علي الدين هلال، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

 

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

 

كما التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور علي الدين هلال، كونه أحد أهم الشخصيات العامة المؤثرة وصاحب خبرة سياسية لسنوات طويلة، من أجل ترجمة خبراته في صياغة حلول للتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى.

 

يذكر  أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة

المؤتمر الانتخابي فريد زهران المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابي الرئاسي

مواد متعلقة

فريد زهران: برنامجى يتضمن اتخاذ مجموعة من المميِّزات والحوافز للقطاع غير الرسمى.. وإعادة هيكلة الإيرادات الضريبية

برلمانى: مبادرة منتدى شباب العالم تتكامل مع جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

"المصريين": منتدى شباب العالم يسعى لتعزيز القيم الإنسانية والارتقاء بحقوق الإنسان

"حملة مواطن" تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم.. وتؤكد: آن للإنسانية أن تسود

حزب مصر أكتوبر يشيد بـ"شباب من أجل إحياء الإنسانية".. ويؤكد: جاءت فى توقيت شديد الحساسية

"حماة الوطن" يشيد بدور الهلال الأحمر فى توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

العسال: مبادرة منتدى شباب العالم تتكامل مع جهود مصر الرامية لإحياء السلام

"اقتصادية النواب": الهدنة تؤكد امتلاك مصر رصيدًا فى ملف التفاوض بين الجانبين

الأكثر قراءة

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": نجاح الجهود المصرية فى إتمام عملية نقل المحتجزين بغزة

الوفد الأمنى المصرى ينسق مع الطرفين لإتمام عملية تبادل المحتجزين

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

عاجل.. صور الأطفال الإسرائيليين المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل المحتجزين الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها