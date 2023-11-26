نائب محافظ البحيرة تتفقد مقرات انتخابات الرئاسة للوقوف على جاهزيتها

أكدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على تكثيف إستعدادات المحافظة لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية إضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة مشيرة إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون ناخبًا.

المقرات داخل مدرسة أبو حمص الرسمية

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لعدد من المقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، حيث تفقدت المقرات داخل مدرسة أبو حمص الرسمية للغات ومدرسة الزهراء الابتدائية والمجمع الخدمى ببلقطر والوحدة الصحية بأبو حمص حيث من المقرر ان تعقد الانتخابات بـ 49 مقر انتخابى داخل 67 لجنة انتخابية بأبو حمص.

كما تفقدت المقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الدوار بمدارس "الحديثة الإعدادية بنات والحدايق الإعدادية بنين وطلعت حرب الابتدائية " بالإضافة لمقر المغتربين داخل مصنع الهلال حيث سيؤدى 650393 ناخب أصواتهم بـ 69 مقر انتخابي داخل 109 لجنة بكفر الدوار.

وخلال الجولة ألتقت الدكتوره نهال بلبع بعدد من أولياء الأمور والعمال والمواطنين وحثتهم على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا.

جاهزية المقرات الانتخابية

شددت نائب محافظ البحيرة على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

العام المساعد والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتوؤ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم واللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.