الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مقرات انتخابات الرئاسة للوقوف على جاهزيتها

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

أكدت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على تكثيف إستعدادات المحافظة لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية إضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة مشيرة إلى أن عدد  الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون ناخبًا.

المقرات داخل مدرسة أبو حمص الرسمية
 جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لعدد من المقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، حيث تفقدت المقرات داخل مدرسة أبو حمص الرسمية للغات ومدرسة الزهراء الابتدائية والمجمع الخدمى ببلقطر والوحدة الصحية بأبو حمص حيث من المقرر ان تعقد الانتخابات بـ 49 مقر انتخابى داخل 67 لجنة انتخابية بأبو حمص.

كما تفقدت المقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الدوار بمدارس "الحديثة الإعدادية بنات والحدايق الإعدادية بنين وطلعت حرب الابتدائية " بالإضافة لمقر المغتربين داخل مصنع الهلال حيث سيؤدى 650393 ناخب أصواتهم بـ 69 مقر انتخابي داخل 109 لجنة بكفر الدوار. 

وخلال الجولة ألتقت الدكتوره نهال بلبع بعدد من أولياء الأمور والعمال والمواطنين وحثتهم على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجبًا دستوريًا.

جاهزية المقرات الانتخابية 
شددت نائب محافظ البحيرة على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

العام المساعد والدكتور هانى جميعه   وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتوؤ  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم  واللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.

نهال بلبع الانتخابات الرئاسية كفر الدوار محافظ البحيرة دمنهور

مواد متعلقة

وكيل "تعليم البحيرة": مصر تشهد أزهي عصورها في العمل والبناء والتقدم

تحصين 105 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية في البحيرة

إزالة 15 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز في البحيرة

ضبط أكثر من 160 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

إزالة 41 حالة تعد بالبناء المخالف في 8 مراكز بالبحيرة (صور)

الآلاف يُشاركون في مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالبحيرة (صور)

افتتاح 3 مساجد بـ3.8 مليون جنيه فى حوش عيسى وأبوالمطامير بالبحيرة

بتكلفة 45.6 مليون جنيه.. الانتهاء من إنشاء وحدة مرور الدلنجات

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟