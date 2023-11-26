الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 105 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية في البحيرة

تحصين ماشية
تحصين ماشية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الأسبوع المنتهى فى  23/11/2023 عن قيامةإدارة الرعاية البيطرية بعلاج الحيوانات في مختلف التخصصات 20904 حيوان  وبلغت عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 8 قوافل، بإجمالي عدد 4575 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده أبوحمص - التحرير، تم خلالها علاج 3255 طفيليات خارجية، و1260 طفيليات داخلية.

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/11/2023 ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، "105010"رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (900) طائر، وتم إصدار عدد (365) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو  استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وبلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1540 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 307362،و تم عمل 11 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 38  قضية بإجمالي مضبوطات 100 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اختبار 176 حيوان وتحصين 54 لمرض البروسيلا، واختبار عدد 82 حيوان لمرض السل البقري.

كما تم عمل 36 ندوة إرشادية متنوعة "مزمع" تضمنت 76 موضوع، وعدد 7 منشورات إرشادية علي صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، كما تم الاشتراك في قافلة سكانية بعمل توعية إرشادية مصاحبة للقافلة.

هذا بالإضافة لعمل 250 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع، تم اختبار 10 عينات منهم 9 عينات اختبار حساسية للألبان وعينة تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن، وتم تلقيح 678 رأس ماشية من الأبقار و237 رأس من الجاموس بإجمالي 915 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 972 رأس ماشية وأغنام.

الأمراض إجراءات تحصين تحصين الممواشى بالبحيرة نهال بلبع الطب البيطرى بالبحيرة

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