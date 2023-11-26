إزالة 15 حالة تعدٍ بنطاق 5 مراكز في البحيرة

وجَّهت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - كفر الدوار - وادي النطرون- بدر - رشيد" عن إزالة 15 حالة تعدٍ بمساحة 1959 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وأعمدة من الحديد وأسقف صاج وردم حفر وشدات خشبية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

رفع 777 حالة إشغال

يأتي ذلك فيما شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 682 حالة بدمنهور، 19حالة برشيد و76 حالة بأبو حمص وتحرير 55 محضر اشغال.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.