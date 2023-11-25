السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أكثر من 160 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

ونفَّذت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبداللطيف، حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط كميات من السولار تُقدَّر بـ 161 ألف لتر، قام أحد أصحاب محطات تموين السيارات بالتصرف بها وذلك بإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

سولار محطات تموين سيارات البحيرة نهال بلبع رشيد

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