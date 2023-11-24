الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 41 حالة تعد بالبناء المخالف في 8 مراكز بالبحيرة (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والالتزام بالقانون ومصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي لظاهرة البناء المخالف.

وأسفرت الحملات التي استهدفت مراكز"دمنهور - الدلنجات - الرحمانية - شبراخيت - كفر الدوار  - وادي النطرون- المحمودية  - رشيد" بالبحيرة، عن إزالة 41 حالة تعدي بمساحة 5934 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر  وسملات وأعمدة خرسانية وشدات خشبية وأسوار طولية وعرضية، وهذا 

المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالبحيرة 
وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فى جميع أنحاء المحافظة.

إزالة التعديات أملاك الدولة محافظة البحيرة أمن البحيرة نهال بلبع

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