الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: إرسال قافلة مساعدات من رفح نحو مدينة غزة وشمالها

مساعدات الي غزة
مساعدات الي غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، إرسال قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة، نحو مدينة غزة وشمالها.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان الأحد، أن القافلة محملة بمواد إغاثية وغذائية، ومياه شرب، وأدوية ومستلزمات إسعافية.

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وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال ستقوم باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين في المحافظتين.

يأتي هذا وسط تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن جهود الهدنة التي دخلت يومها الثالث، ومن المقرر أن تنتهي غدًا وسط مساع لتمديدها بين الطرفين.

مصلحة السجون الإسرائيلية تتسلم قائمة المجموعة الثالثة من الأسرى 

وسبق أن أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم، عن تلقيها قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل المجموعة الثالثة من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصلحة السجون التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، إنها تلقت قائمة بأسماء (الأسرى) الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة مع حماس، والتي ستشهد أيضًا إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين من غزة في وقت لاحق اليوم.

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ولم يذكر عدد الأسماء المدرجة في القائمة، ولكن يتم إطلاق سراح 3 سجناء فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وهذا هو اليوم الثالث من أصل 4 أيام من المتوقع أن تتم فيها مثل هذه التبادلات، مع إمكانية وقف إطلاق النار لمدة إضافية إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، حسب الصحيفة العبرية.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر، بالضفة الغربية، لإجراء فحوصات طبية من قبل الصليب الأحمر الدولي، قبل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

ولن يتم إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين إلا بعد إطلاق سراح مجموعة المحتجزين الإسرائيليين والتحقق من هوياتهم.

الهلال الأحمر الفلسطيني قافلة مساعدات غزة مستلزمات إسعافية مواد إغاثية

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