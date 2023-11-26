13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا.. مصر تتسلم قائمتىّ المحتجزين فى غزة وأسرى السجون الإسرائيلية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية

وأكد رشوان أن الجهود المصرية القطرية المشتركة أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، ونجحت في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس.

وأوضح أن سريان الهدنة يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، الذين يبذلون جهودًا مُقدّرة وتستحق التحية والشكر.

وأشار إلى أنه تطبيقًا لبنود الهدنة، فقد تسلمت مصر اليوم قائمة بالمحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيليًا، وقائمة الفلسطينيين المنتظر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا.