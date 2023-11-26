الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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13 إسرائيليًا و39 فلسطينيًا.. مصر تتسلم قائمتىّ المحتجزين فى غزة وأسرى السجون الإسرائيلية

الهدنة الفلسطينية
الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث على التوالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية

وأكد رشوان أن الجهود المصرية القطرية المشتركة أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، ونجحت في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس.

وأوضح أن سريان الهدنة يعود للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، الذين يبذلون جهودًا مُقدّرة وتستحق التحية والشكر.

وأشار إلى أنه تطبيقًا لبنود الهدنة، فقد تسلمت مصر اليوم قائمة بالمحتجزين بقطاع غزة، وتضم 13 إسرائيليًا، وقائمة الفلسطينيين المنتظر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيًا.

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات لهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية المحتجزين بقطاع غزة السجون الإسرائيلية

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