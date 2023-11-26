الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 7 سنوات لعامل اعتدى على صديقه في روض الفرج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "س.م" 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه "أ.م" 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة استقرت بعين المجني عليه اليسرى فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%.

وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين، مما يعني إصابته بالعمى.

وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأقر بها، وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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