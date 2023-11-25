السجن 10سنوات لـ 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم وشقيقه وثالث عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز العياط.

تعود أحداث القضية رقم 521إلى عام 2023 بدائرة مركز العياط، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزلهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وتم ضبط أدوات الحفر بحيازتهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار.

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.