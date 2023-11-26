"دورة استثنائية" لمهرجان الجونة السينمائي من 14-21 ديسمبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن موعد إقامة الدورة السادسة، بعد تأجيلها لأكثر من مرة بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، اليوم الأحد: تنطلق دورة استثنائية من مهـرجان الجونة السينمائي يوم 14 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسبقًا، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالـتعاون مع مـؤسـسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانـية فـي غـزة.

وأضاف البيان: كما تقرر تنظيم عشاء لجمع الـتبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مـع جمعية الهلال الأحمر المصري خـلال فـترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهـر احتفالية تعبيرًا عن تضامـن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.