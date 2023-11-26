الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: 10% زيادة فى الحركة السياحية خلال شهر نوفمبر

وزير السياحة
وزير السياحة

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وجود زيادة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر في الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر الجاري بنسبة تتراوح من 5% إلى 10%، بحيث يصبح من أفضل الشهور في حركة السياحة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح "عيسى"، في لقاء مع الصحفيين ووسائل الإعلام، أن الوزارة عملت على زيادة ميزانية الرحلات التعريفية لمنظمي السياحة العالميين، فضلا عن زيادة حملات السياحة الترويجية، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية للتنشيط السياحي عملت على إنتاج فيديوهات لسائحين متواجدين في مصر يبعثون برسائل أمان واطمئنان للعالم، والحديث عن تجربتهم الإيجابية في مصر والمناطق السياحية المصرية.

شهر أكتوبر الماضى سجل ثانى أعلى عدد سائحين قاموا بزيارة مصر

وقال "عيسى" إن شهر أكتوبر الماضي سجل ثاني أعلى عدد سائحين قاموا بزيارة مصر بعد الرقم الأعلى الذي تم تسجيله شهر أكتوبر لعام 2010، متقدما على الرقم الذي تم تسجيله في عام 2022، مشددا على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على معدلات وحجم الحركة الوافدة لمصر وعدم التأثر بالأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق منتج جديد للبرامج السياحية مع دول الخليج لزيادة حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر، مؤكدا أهمية السوق العربية للسياحة المصرية، كما لفت إلى أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الجاري، والتي تتماشى بشكل جيد مع أهداف الوزارة بتحقيق نمو سنوي في أعداد السياحو تتراوح بين 25% و30%، وكذلك الفرص الاستثمارية والحوافز الممنوحة لإقامة المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية بمصر، وبخاصة بالمدن الجديدة، وخطة الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي: زيادة عدد مقاعد الطيران، والاستثمار في التجربة السياحية، وتحسين التجربة السياحية للوافدين إلى مصر.

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