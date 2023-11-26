"رغم جهودنا فى غزة لم ننس أبناء الوطن".. بنك الطعام يوزع 8 آلاف عبوة مواد غذائية فى شمال سيناء

أعلن بنك الطعام المصري عن مواصلة جهوده لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية في الداخل المصري، تزامنًا مع مجهوداته على مدار الفترة الماضية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة المُحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه في أكتوبر الماضي.

ونشر بنك الطعام عبر صفحته الرسمية مجموعة من الصور لمجهوداته داخل محافظة شمال سيناء، وعلق عليها: رغم جهودنا المتواصلة لدعم أهلنا في غزة، لم ننسَ أبدًا من نخدمهم في مصر. فالتزامنا بخدمة المستحقين يمتد إلى كل قلب يحتاج إلينا.

توصيل 8 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف بنك الطعام المصري: بكل فخر؛ نُشارككم النجاح الباهر لقافلتنا الإنسانية التي تم تنفيذها في محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي. حيث تم توصيل 8 آلاف كرتونة مواد غذائية مُحملة بداخل خمس شاحنات لبنك الطعام المصري، وذلك في حضور محافظ شمال سيناء.

وتابع: تأتي هذه القافلة ضمن القوافل التي تستهدف المحافظات الحدودية بهدف دعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

قافلة بنك الطعام المصرى فى محافظة شمال سيناء

ويبذل بنك الطعام مجهودًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب على غزة، لإرسال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع، في ظل نقص حاد لمقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء ومستلزمات طبية، وتأتي هذه الخطة ضمن جهود مصرية كبيرة تبذلها القاهرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.