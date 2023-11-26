الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

افتتحها رئيس الوزراء.. أبرز المعلومات عن "صيدليات 24"

صيدليات
صيدليات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها، وأعلن خطة الدولة للعمل على انتشارها في جميع محافظات مصر.

 

وفي السياق، يرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن هذه الصيدليات التي ستنتشر في محافظات مصر، وهدفها الأول تقديم الخدمة للمواطن المصري.

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_ تأتى هذه الصيدليات ضمن  خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24".

_ تعمل صيدليات إسعاف 24  لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة.

_ تم وضع خطة للتوسع جغرافيًا لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.

 _ المرحلة الأولى للمشروع  تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.

_تم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الجاري، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في ١٦ أكتوبر، كما يجري العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، كما سيتم العمل على تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 24 عليها.

 

_ صيدليات 24 تعمل عمل على توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية.

_ تقدم الأدوية التى تخص الحالات النفسية والتى يكتبها الأطباء النفسيين والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح 5 فروع تابعة لصيدليات "إسعاف 24"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أبوالفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

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