افتتاح معرض "في العمق" لسارة الدبوسي بدار الأوبرا.. غدا

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، غدا الاثنين الموافق 27 نوفمبر معرض بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسى.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المعرض فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتي الاثنين الموافق 4 ديسمبر المقبل.

تفاصيل معرض "فى العمق" لسارة الدبوسي

ويضم حوالى 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملى وتم تنفيذها بألوان الجواش مضاف اليها خامات متعددة واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية المتميزة بالألوان الزاهية لتخرج فى صورة ثلاثية الابعاد مع استثمار الضوء فى ابراز عناصر التصميم، هذا الى جانب عدد من التصميمات تحت عنوان " في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطنية.

سارة الدبوسي

يذكر أن الفنانة سارة الدبوسى تخرجت فى كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006، تعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، مراجع داخلى وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، لها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.