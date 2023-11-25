إبداعات غنائية لفرقة التراث العربية على مسرح الجمهورية.. غدًا

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، وذلك فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 26 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

برنامج حفل الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين، منها موشح فى حال الإفراح لـ كمال الخلعى، فلسطين لـ محمد عبدالوهاب، أوعدك لـ محمد سلطان، يابو ضحكة جنان لـ فريد الأطرش، يا حلو صبح لـ محمد الموجى، تلات سلامات لـ محمود الشريف، بالسلام لـ محمد الموجى وغيرها.

أداء كل من المطربين أحمد صبرى، مازن دراز، محيى صلاح، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، وقدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.