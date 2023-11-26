القوات المسلحة تنفذ عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء

نفذت القوات المسلحة مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية، والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميدانى بإجمالى ست عشرة مرحلة، وذلك خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن تم تحقيق نجاحات مؤثرة فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تهدف إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقد أسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير(439) مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالى مساحة (313) فدانًا، تنقسم إلى (300) فدان لنبات الخشخاش المخدر و(10) أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و(3) أفدنة لنبات البانجو المخدر.

حرق وتدمير (44) طنًا و(774) كجم مواد مخدرة تنقسم إلى (35) طن بانجو و(4330) كجم بذور بانجو، و(3515) كجم بذور خشخاش و(200) كجم هيدرو مخدر و(900) كجم بودرة حشيش و(629) كجم حشيش و(200) كجم أفيون.



كما تم ضبط (16) متهمًا وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير (14) مصنعًا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و(10) مكابس و(8) مفارم حشيش، ضبط وتدمير (201) حوض مياه بمساحة (20-30) مترًا مكعبًا و(52) ماكينة مياه (83000) متر خراطيم مياه و(6) مولدات كهرباء و(50) لوح طاقة شمسية، كما تم ضبط عدد (9) عربات نقل و(3) دراجات نارية و(14) خزنة ذخيرة و(492) ذخيرة أنواع.



وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة، ومنع تهريبها على كل الاتجاهات الاستراتيجية.