الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء خلال عمله في عزبة أبو سعدة بالفيوم

اسعاف
اسعاف

لقي عامل، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، وذلك أثناء عمله في أحد مزارع الصيد  بعزبة أبوسعدة بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، حيث لامست يده سلك عار فصعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد الأشراف، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد مصرع عامل، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد  مزارع السمك بعزبة أبو سعدة بنطاق المركز.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

لا شبهه جنائية في الوفاة

وكشفت التحريات الأولية، وتقرير مفتش الصحة، أنّ الوفاة حدثت جراء الصعق بالكهرباء، مما تسبب في توقف عضلة القلب، وأنه لا شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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