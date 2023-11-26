الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المشروعات القومية بالعمرانية والمنيرة والعجوزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجارية بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية والعجوزة فى إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 

محافظ الجيزة يتفقد تطوير محيط قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر 

 

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والتى شدد المحافظ خلالها على رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة للمحطة، وضم الأرصفة وطرق الخدمة والحدائق لمخطط التطوير لتحسين الصورة الجمالية بمحيطها لتوفير متنفس حضارى لخدمة أهالى المنطقة والمترددين على المحطة والمصالح الحكومية الواقعة بشارع ربيع الجيزى بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مشدًا على مسئولى مدينة الجيزة بضرورة رفع كفاءة ساحات الإنتظار المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، وموجهًا رؤساء الجهات الثلاث برصد أية حالات للتعدى على أرصفة وبلدورات المحور وإتخاذ الإجراءت القانونية حيال أصحابها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

كما حرص محافظ الجيزة على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة إستقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم.
كما تابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضارى والجمالى الذى أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الإنتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد خلال الجولة على الإستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب الجيزة والعجوزة والعمرانية والمنيرة الغربية ومدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
جنوب العمرانية المنيرة العجوزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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