مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال الطرق والمرافق بمدينة 15 مايو

قام المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، بجولة تفقدية على مستوى جميع المراحل بمدينة 15 مايو، لمتابعة مستجدات مشروعات الطرق والمرافق، يرافقه المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز المدينة، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الجهاز، وذلك بهدف العمل على الانتهاء من كافة الأعمال في قطاع الطرق والمرافق.

وفي مستهل الزيارة، تفقد مسئولو "الإسكان" محطة رافع مياه الشرب "سامكريت"، بسعة تخزينية ٧٠٠٠ متر مكعب، ويغذي الرافع الامتداد الشرقي بالمدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعي (٩٠- ٥٠- ١٢٠- ٢٩٠)، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس الـ١٠٠ فدان.

كما تفقد مسئولو الوزارة رافع أطلس لمياه الصرف بمنطقة الـ١٠٠ فدان، والذي يخدم جميع مناطق الإسكان الاجتماعي، وقاموا بالمرور على مشروع رفع كفاءة الطرق والمرافق بالمجاورات (٢٨ البديلة- ٢٩- ٣٠ - ٣١- ٣٤) بالمرحلة الثالثة بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

وأبدى مساعد نائب رئيس الهيئة بعض الملاحظات أثناء جولته التفقدية، مطالبًا بسرعة تلافى هذه الملاحظات، وأشاد بالمجهودات التي تتم فى المشروعات كافة.

وأشار المهندس مصطفى سعيد إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية لقيادات الهيئة لمتابعة المشروعات الجارية على مستوى أجهزة المدن، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال ضمن الخطة المدرجة، والبرامج الزمنية المعدة لذلك.

دفع العمل بمشروعات وحدات "سكن لكل المصريين" والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان

على صعيد آخر، قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس، بمساحة ٧٥ مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من "مياه- صرف- كهرباء- طرق- غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

خلال الجولة

خلال الجولة

خلال الجولة

خلال الجولة