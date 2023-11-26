إحالة الراقصة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها بتهمة «إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة «نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة بالآداب العامة بهدف التربح من ذلك».

وكشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن «الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن»، وتبين أن اسمها الحقيقي «حنين» وتبلغ 23 عامًا.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها.