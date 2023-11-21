الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

الراقصة حورية
الراقصة حورية

سبب القبض على الراقصة حورية.. شهدت محركات البحث علي مدار الساعات القليلة الماضية، ازدياد في عمليات البحث عن الراقصة حورية وسبب القبض عليها والتحقيق معها في النيابة العامة، كما تم البحث عن الراقصة حورية ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

سب القبض على الراقصة حورية

الراقصة حورية هي راقصة انتشرت فيدوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وترقص بملابس خليعه وتؤدي حركات استعراضية مما دعي الي تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة يتهمونها بالتحريض علي الفسق والفجور وإفساد المجتمع من خلال نشر مقاطع وفيديوهات مخلة لها أثناء الرقص في الحفلات والملاهي الليلية.

الراقصة حورية تدعي الراقصة حورية اسمها الحقيقي "حنين. م" تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"نجمة الساحل الشرير"، وذلك بعد ظهورها خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات علي الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

"تغوى الشباب".. بلاغ يتهم الراقصة حورية بنشر الفسق والفجور فى الملاهى الليلية

في ذكرى رحيلها.. الموضة والأزياء في حياة الراقصة تحية كاريوكا (صور)

لماذا تم القبض على الراقصة حورية؟

ألقت الأجهزة الامنية أمس الاثنين القبض علي الراقصة حورية بعد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها للنيابة العامة يتهمها فيه بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما تضمن البلاغ المقدم للنيابة العامة من فرحات ك إتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

سبب القبض على الراقصة حورية الراقصة حورية حورية الراقصة حورية جديد الراقصة حورية الساحل قناه الراقصه حوريه حوار مع الراقصة حورية حورية حورية الراقصة

مواد متعلقة

من له الحق في تقديم النيابة الإدارية 2023 على وظيفة معاون؟

النائب العام يستقبل نقيب المحامين

منح بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة سلطة الضبطية القضائية

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية

أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

النائب العام يلتقى عددًا من وكلائه بدائرة استئناف طنطا (صور)

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

مواعيد إجازات شهر ديسمبر 2023 الرسمية للعاملون بالقطاعي الحكومي

براءة محامي من تزوير محررين رسمين بالاشتراك مع أمين سر بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”