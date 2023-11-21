الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

سبب القبض على الراقصة حورية.. شهدت محركات البحث علي مدار الساعات القليلة الماضية، ازدياد في عمليات البحث عن الراقصة حورية وسبب القبض عليها والتحقيق معها في النيابة العامة، كما تم البحث عن الراقصة حورية ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

سب القبض على الراقصة حورية

الراقصة حورية هي راقصة انتشرت فيدوهات لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، وترقص بملابس خليعه وتؤدي حركات استعراضية مما دعي الي تقديم بلاغات ضدها للنيابة العامة يتهمونها بالتحريض علي الفسق والفجور وإفساد المجتمع من خلال نشر مقاطع وفيديوهات مخلة لها أثناء الرقص في الحفلات والملاهي الليلية.

الراقصة حورية تدعي الراقصة حورية اسمها الحقيقي "حنين. م" تبلغ من العمر 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، ولقبها متابعو وسائل التواصل الاجتماعي بـ"نجمة الساحل الشرير"، وذلك بعد ظهورها خلال الصيف الماضي في حفلات الساحل الشمالي تؤدي رقصات علي الشاطئ وسط تفاعل من الجمهور مما لاقت رواجًا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا تم القبض على الراقصة حورية؟

ألقت الأجهزة الامنية أمس الاثنين القبض علي الراقصة حورية بعد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها للنيابة العامة يتهمها فيه بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي بشكل شبه عاري وأداء استعراضات مثيرة تظهر أماكن حساسة من جسدها بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما تضمن البلاغ المقدم للنيابة العامة من فرحات ك إتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتولى التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.