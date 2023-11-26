المراكب الورقية بيننا.. رواية باللغة الإنجليزية لـ رنا محمد حسان

المراكب الورقية بيننا، عنوان رواية باللغة الإنجليزية من تأليف رنا محمد حسان، والصادرة حديثا عن دار المعارف للطبع والنشر .

بطلة المراكب الورقية بيننا تتعرض لتجربة قاسية

ورواية المراكب الورقية بيننا، رواية جديدة باللغة الإنجليزية، صدرت حديثا عن دار المعارف للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، للكاتبة الشابة رنا محمد حسان.

وتقع رواية المراكب الورقية بيننا، في 328 صفحة من القطع المتوسط، ومن المقرر أن تشارك مؤلفتها رنا محمد حسان، من خلالها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين المقبلة.

تعد رواية المراكب الورقية بيننا ــ التي تحمل اسم The paper boats between us العمل الروائي الأول للكاتبة وتتناول فيه رنا محمد حسان من خلال بطلة روايتها كيفية تعامل فتاة في مقتبل عمرها مع تجربة قاسية وصعبة للعثور على عائلتها بعد أن افترقت عنهم في ظروف غامضة في طفولتها، وخلال تجربة البحث المريرة عن أسرتها تمر بأحداث متباينة، ما بين أسرة بديلة لم تكتمل عواطف أفرادها تجاهها، والحلم الذي لم يغب عنها بلقاء أسرتها الحقيقية.

رنا محمد حسان

سرد رشيق في رواية المراكب الورقية بيننا

وتسرد الكاتبة رنا محمد حسان، في روايتها المراكب الورقية بيننا، بأسلوب رشيق يجمع بين الحكي والسرد والحوار مواقف مؤثرة، وكيف عاشت بطلة الرواية حياة افتراضية مع عائلتها، وكيف كانت رسائلها عبر المراكب الورقية أداة الوصل الوحيدة التي تنقلها من العزلة والانطواء وفقدان الأمل عبر مناجاة شقيقها وأمها وأبيها حتى ولو تاهت سطورها بين الأمواج.

يشار إلي أن، الكاتبة رنا محمد حسان، مؤلفة رواية المراكب الورقية بيننا، طالبة بالسنة النهائية بكلية الألسن ــ جامعة عين شمس، وتدرس اللغتين الإنجليزية والإسبانية، ولها تجارب في الرواية والقصة القصيرة.