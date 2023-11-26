ياسين التهامى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالته الصحية وموعد استئنافه ليالى المديح

كشف "خادم الأحباب" عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، عن تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته مؤخرا بآلام في الظهر ألزمته الراحة التامة فى الفراش لبضعة أيام، بأمر من الأطباء.

الشيخ ياسين التهامى يكشف لـ"الدستور" تطورات حالته الصحية ويعلن موعد استئناف الليالى الروحانية

وأكد "التهامي"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حالته الصحية الآن مستقرة، ويشعر أنه بحالة صحية جيدة حاليًا، خاصة أنه كان يعانى من إرهاق وإجهاد شديد، ووجع فى مفاصل الظهر وقام بعمل فحوصات طبية شاملة، للاطمئنان على حالته الصحية، التى تحسنت بشكل كبير "على حد قوله"، مؤكدا أنه سيعود لاستئناف نشاطه وإقامة الليالى الروحانية فى المحافظات خلال أيام.

الشيخ ياسين التهامى يُطمئن مريديه على حالته الصحية من خلال "الدستور"

وحرص التهامي، من خلال "الدستور"، على طمأنة الجمهور، معربًا عن سعادته البالغة باهتمام وسؤال مريديه ومحبيه عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية للاطمئنان على حالته الصحية.

ياسين التهامى: أدعو لمصر بالأمان.. وأتمنى الخير لكل العالم

وكان خادم الأحباب الشيخ ياسين التهامي، بعث رسالة مؤخرا للشعب ولمصر الحبيبة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة الحياة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء قائلا: نسأل الله أن يوفقنا ويُخرجنا من هذا الاحتفال على خير، ونسأل الله الأمن والأمان والسلام، والطمأنينة والاعتدال، وإن شاء الله مصر بخير.

وأضاف التهامي: دائمًا أقول للجمهور «انظر حولك ترى نفسك وقل الحمد لله»، إن شاء الله الأمل موجود والخير قادم، وعلينا أن نقول «الحمد لله»، وربنا يبارك فى الرئيس السيسى ليس مجاملة، ولكنى أحبه من قلبى، وأتمنى الخير لكل العالم.

جدير بالذكر أن عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، تم تكريمه مؤخرا من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فى دورته الـ11، لأفضل أعمال الدراما الرمضانية، وذلك عن أفضل تتر مسلسل عن مسلسل "ستهم".