ضبط 10 أطنان سكر مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالشرقية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة، فور ورود معلومات إلى المديرية تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الاحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقية مصطفي الشحات وأبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محملة بكمية من السكر تقف أمام أحد المحال التجارية وبحصر الكمية تبين أنها 1000 باكتة سكر بإجمالي 10 أطنان مدون عليها سكر، وبسؤال قائد السيارة عن المستندات الدالة على مصدرها أفاد بعدم وجود فواتير، وعليه تم التحفظ على السيارة والسائق ومصادرة الكميات المضبوطة على ذمة المحضر المحرر برقم 22558 لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لامتناعه عن البيع للجمهور، وتم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكتة 10 أكياس سكر زنة واحد كجم، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرامًا، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنًا و50 كيلوجرامًا، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتمت مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.