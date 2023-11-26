الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان سكر مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالشرقية

سكر
سكر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة  تموين الشرقية،  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة، فور ورود معلومات إلى المديرية تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السكر بهدف الاحتكار وزيادة السعر واستغلال المواطنين، فتوجهت الحملة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، وبرفقة مفتشى قطاع تموين وسط الشرقية مصطفي الشحات وأبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج، لتفقد المحال التجارية بناحية ديرب نجم وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو حمراء اللون محملة بكمية من السكر تقف أمام أحد المحال التجارية وبحصر الكمية تبين أنها 1000 باكتة سكر بإجمالي 10 أطنان مدون عليها سكر، وبسؤال قائد السيارة عن المستندات الدالة على مصدرها أفاد بعدم وجود فواتير، وعليه تم التحفظ على السيارة والسائق ومصادرة الكميات المضبوطة على ذمة المحضر المحرر برقم 22558 لسنة 2023 جنح مركز ديرب نجم.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير محضر برقم 22557 لسنة 2023 ضد صاحب شركة تعبئة مواد غذائية لامتناعه عن البيع للجمهور، وتم التحفظ على كمية قدرها 100 كيلو سكر بعدد 10 باكتات بكل باكتة 10 أكياس سكر زنة واحد كجم، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط  65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرامًا، بإجمالي كمية مقدارها 11 طنًا و50 كيلوجرامًا، وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتمت مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

دورية لأسعار السلع وكيلة وزارة تموين الشرقية الإجراءات القانونية حملة مكبرة كميات كبيرة من السكر

مواد متعلقة

"شباب ورياضة الشرقية" تنفذ دورات لتنمية الإبداع لذوي القدرات

ضبط 20 طن فاكهة "فاسدة" بالشرقية

تحت شعار "حرفتك مهنتك".. "رياضة الشرقية" تنظم ورشة الحرف اليدوية والتراثية

متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم احتفالًا بأعياد الطفولة

وكيل «خدمة اجتماعية» بكفر صقر: الانتخابات الرئاسية المقبلة تحد جديد للمصريين

الأكثر قراءة

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

واشنطن بوست: حماس ستنهى مسيرة نتنياهو السياسية بأسوأ طريقة

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار وزارى بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشواكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية