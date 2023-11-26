الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"حماة الوطن": المشاركة الكثيفة فى الانتخابات ستحقق مستقبلًا أفضل لمصر

مايكل البدراوي
مايكل البدراوي

قال المهندس مايكل البدراوي، أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة في بعض الأمور عن الانتخابات الرئاسية السابقة، مضيفًا أن هناك 4 منافسين خلال الانتخابات الرئاسية يمثلون تيارات مختلفة، مشيرًا إلى أن الاختلاف يُحدث نوعًا من الإصرار على المشاركة فى الانتخابات.

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وزيرة الهجرة تبدأ اليوم جولة خارجية لعدد من الدول الأوروبية لتشجيع المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 مشاركة الشباب

وتوقع البدراوي، فى بيان له اليوم الأحد، أن الشباب ستكون الفئة الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس كبار السن، معلقًا: "براهن على مشاركة الشباب"، مطالبًا المواطنين بضرورة المشاركة على مدار الثلاثة أيام ولا ينتظرون لآخر يوم، مما يتسبب فى حالة من التكدس والزحام أمام اللجان.

ونوه القيادي بحزب حماة الوطن، أن التحديات التى تواجه مصر ستدفع المصريين للخروج للتصويت والإدلاء برأيهم ودعم الدولة المصرية، متوقعًا أن يكون حجم المشاركة كبيرًا فى الانتخابات الرئاسية، لأن المصريين يعلمون جيدًا أنه واجب وطني واستحقاق دستوري هام، ولا بد أن يشاركوا فيه بكثافة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

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الأحزاب السياسية تواصل تنظيم مؤتمراتها لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

دور مهم للأحزاب 

وذكر البدراوي أن دور الأحزاب السياسية مهم خلال الفترة الحالية، موجهًا التحية للجنة الوطنية للانتخابات لتوفيرها عددًا كبيرًا من مقار الانتخابات للمصريين في الخارج، مضيفًا أن كل مصري في الخارج يعد سفيرًا لبلده في الخارج، ومشاركته في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري، حيث إنه يدعم صورة مصر فى الخارج وتدل أيضًا على التلاحم الوطني لضمان مستقبل أفضل لمصر بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة.

وأشار البدراوي إلى أن مصر لا تمتلك قائدًا مصريًا أو عربيًا فقط، بل لديها قائد عالمي، وأن الدور المصري فى أحداث قطاع غزة أثبت قوة الشخصية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تمر بأزهى فترة لها على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، منوهًا بأنه لأول مرة يكون لدى مصر رئيس يسير بفكر الشباب، حيث يهتم الرئيس السيسي بكل ما يفيد الشباب، واستخدامهم لصالح خدمة الوطن.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن مايكل البدراوي الانتخابات الرئاسية مشاركة الشباب تحديات

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