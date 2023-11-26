الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لقاء شبابى موسع لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الغربية

لقاء شبابي موسع
لقاء شبابي موسع

بدأت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمحافظة الغربية أنشطتها بلقاء شبابي موسع مع مبادرة "إعلام يخدم وطن" وعدد كبير من الإعلاميين وطلاب أقسام الإعلام بالجامعات المصرية، وذلك بمقر الحملة الرسمية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالغربية، النائب محمد عريبي، وآية ياسر، ممثلة الكيانات الشبابية بالحملة الرسمية بالتنسيق مع مبادرة "إعلام يخدم وطن".

لقاء موسع مع الشباب والإعلاميين

وأكدت الحملة الرئاسية بالغربية أنها افتتحت أنشطتها بلقاء موسع مع الشباب والإعلاميين نظرًا لأهمية دورهم خلال الفترة المقبلة، وما يتوجب عليهم من المساهمة الفعّالة في حملات التوعية الانتخابية للمواطنين، وحثّهم على المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما حرص منسقو مبادرة "إعلام يخدم وطن" على التأكيد بأن للإعلام، بوسائله المتعددة وتطبيقاته الحديثة والتقليدية، دورًا مهمًا في دعم وتحفيز المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن المبادرة حشدت كل منتسبيها لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن الحملة الرسمية بالغربية قد بدأت أنشطتها وفاعلياتها بمحافظة الغربية، وقد تم فتح باب التطوع واستقبال الكيانات والمؤسسات والأفراد الراغبين في تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

بمحافظة الغربية مبادرة إعلام يخدم وطن المشاركة بكثافة الإستحقاق الإنتخابي القادم مطران طنطا

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