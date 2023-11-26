الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رحاب موسى: مبادرة منتدى شباب العالم خطوة تكاملية مع دور مصر لدفع وإحياء عملية السلام

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منتدى شباب العالم  مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بمثابة خطوة تكاملية مع الدور المصري المحوري الذي تبذله مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدفع وإحياء عملية السلام في ظل الصراع الدائر بفلسطين.

توحيد الجهود الدولية والشبابية فى مواجهة التحديات 

وأوضحت "موسى"، في تصريحات صحفية لها، أن هذه المبادرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب، بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

 الحفاظ على الاستقرار والأمان فى المنطقة

وأكدت عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي يسعى من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم لوقف إطلاق النار للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط.

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وتابعت النائبة رحاب موسى أن مصر ستظل تعمل على الدعوة لترجيح صوت العقل بإرساء صوت السلام والسعى إلى وقف نهائي للتصعيد الجاري، وفتح الباب أمام استئناف عملية السلام والتفاوض على مبدأ حل الدولتين، مع إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية». ودعا المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وتدمج مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" بين التأثير والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار 3 أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

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