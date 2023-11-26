الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر سبب رئيسى فى نجاح الهدنة بقطاع غزة

النائب شحاته أبوزيد
النائب شحاته أبوزيد

ثمن النائب شحاته أبوزيد، عضو مجلس النواب، دور الدولة المصرية في استمرار الهدنة  المتفق عليها بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية "حماس"، مشيرًا إلى أن هذا الدور الذي تقوم به مصر يعكس محوريتها في المنطقة.

وأضاف "أبوزيد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر أحد الأسباب الرئيسية التي نجحت في استمرار الهدنة الموقعة بين إسرائيل وحماس، والتي كانت مهددة بالفشل بالأمس، لولا تدخل الإدارة المصرية، التي أسهمت في عودة الأسرى والمحتجزين المدنيين إلى عائلاتهم، لافتا إلى أن هذا الدور المصري مقدر على المستوى العالمي.

إدخال المساعدات إلى غزة

أشار عضو مجلس النواب إلى أن دور مصر تعاظم كذلك في إدخال المساعدات إلى الأشقاء، وفقا للكميات المتفق عليها في الهدنة، مشيرًا إلى أنها ألزمت الجانب الإسرائيلي بهذا الأمر، كشرط لاستمرار حماس في الإفراج عن المحتجزين لديها.

وشدد النائب شحاته أبوزيد على أن حل الأزمة الراهنة يأتي من القاهرة أولًا التي تقوم بدور غير مسبوق لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وصولا إلى مساعي حثيثة من أجل وقف إطلاق النار بصفة دائمة.

مواصلة الجهود المصرية

وواصلت مصر جهودها في إدخال المساعدات إلى غزة خلال الساعات الماضية، خاصة بعد بدء الهدنة المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعد مفاوضات دامت أياما، بقيادة مصرية - قطرية.

ودخلت الهدنة في يومها الثالث اليوم بفضل الوساطة المصرية القطرية للتوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لوقف إطلاق النار، وتبادل عدد من الأسرى، مقابل حصول المدنيين المقيمين بقطاع غزة، على هدنة إنسانية، بعد قصف استمر منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن  استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

النائب شحاته أبو زيد مجلس النواب الهدنة الإحتلال الإسرائيلي حماس

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